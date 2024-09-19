トータルゴルフフィットネス トレーナーの小林です。今回は橋本コーチに協力をして頂き、私のゴルフのスキルアップを託したいと思います。今回はアプローチについて橋本コーチに伺いたいと思います。【関連記事】【ゴルフ】スイング中に頭が動いてしまう方はこれができていないかも私自身アプローチの距離感が定まらないのでこの原因を分析していただき改善するドリルを教えて頂きたいと思います。実際のレッスン内容を動画にて