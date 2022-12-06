夫が原因で妻が体調不良に陥る“夫源病”。SNSでは夫への愚痴と共にハッシュタグが飛び交う。今回は、昭和脳の夫に頭を悩ませる溝内沙織さん（仮名・40代）に話を聞いた。これといったきっかけがないのに、放っておくと離婚にもなりかねない原因不明の病とは？◆典型的な昭和脳の夫に疲弊「長年、慢性的な寝不足で、めまいや吐き気に襲われています。イライラから、つい子どもたちに八つ当たりして、自己嫌悪に。心療内科では『
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