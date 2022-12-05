『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されていた井上雄彦さんによる漫画『SLAM DUNK』（スラムダンク）。2020年に連載30周年を迎え、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を超えました。そんな人気作を原作とした新作アニメーション映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、12月3日から全国で公開に。公開前にはテレビアニメ版からの声優一新などで物議を醸していた同作ですが、実際にはどんな内容に仕上がっていたのでしょうか