カタールＷ杯日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が４日、自身のツイッターを更新。「皆んなで新しい景色を見よう！」と呼びかけた。長友は「ベスト１６の壁日本サッカーと僕のサッカー人生に大きく立ちはだかった壁。この壁を超えるためにどれだけの血と汗と涙を流しただろう。僕たちを苦しめ、原動力となってきた壁を打ち破る時がきた。勇敢に立ち向かう。皆んなで新しい景色を見よう！」と投稿。日本サッカー史上初８強入