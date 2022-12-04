カタールＷ杯日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が４日、自身のツイッターを更新。「皆んなで新しい景色を見よう！」と呼びかけた。長友は「ベスト１６の壁日本サッカーと僕のサッカー人生に大きく立ちはだかった壁。この壁を超えるためにどれだけの血と汗と涙を流しただろう。僕たちを苦しめ、原動力となってきた壁を打ち破る時がきた。勇敢に立ち向かう。皆んなで新しい景色を見よう！」と投稿。日本サッカー史上初８強入
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 再結成でハプニング「悔しい」
- 2. 「DEATH NOTE」監督メモが話題に
- 3. オランダ首相の謝罪に世界爆笑
- 4. 面接で2時間以上待たされ激怒
- 5. 女性サウナでの「お股警察」語る
- 6. ETC「2022年問題」に賛否の声
- 7. IQ141・小2「ギフテッド」の苦悩
- 8. 本田が一喝「ピーピーわめくな」
- 9. 井上氏 スラダン声優変更を説明
- 10. Cロナと韓国選手 両者SNS大荒れ
- 1. IQ141・小2「ギフテッド」の苦悩
- 2. 池の水抜いた結果…「死の池」に
- 3. わたしわ…誤字作文の結末に衝撃
- 4. 園児暴行容疑で保育士3人を逮捕
- 5. 保育士3人が園児“虐待” 園長を“犯…
- 6. 「年賀状じまい」が増 後悔も
- 7. ジャワ島で噴火 津波の恐れも
- 8. 接種後に女性死亡 市に不信感も
- 9. 体調崩した元夫を放置か 女逮捕
- 10. 出張証明に便利 学会パネル話題
- 1. ドローン 市街地での飛行可能へ
- 2. 「綾鷹カフェ」にホット仲間入り
- 3. 渡辺徹さんが敗血症で死去 61歳
- 4. 迷惑? エアコン設置に選手ら不満
- 5. 岸田政権の“局面打開”に利用される国…
- 6. おっさんレンタル 女性利用多い?
- 7. 岸田日誌（３日）
- 8. 陸自、沖縄部隊格上げへ 旅団から「南…
- 9. 松野官房長官が那覇市長と面会 米軍基…
- 10. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 1. かじの上に11日 密航者3人を救助
- 2. 中村さん殺害 同行者が計画漏洩
- 3. 男性の「人工歯」に酷評 ドイツ
- 4. ボリビア第2の湖が「ほぼ消失」
- 5. インドネシアの火山で大規模噴火
- 6. 猫の攻撃受けたツリーに爆笑 英
- 7. 千と千尋の神隠し 欧米熱狂の訳
- 8. 英「水道の完全民営化」後悔の訳
- 9. がん死去 米9歳が残した動画に涙
- 10. 髪を覆わず国際大会で競技したイラン女…
- 1. 大企業の部長 年金見込額に愕然
- 2. 医師が「家族にはすすめない薬」
- 3. 「ふるさと納税」7つの落とし穴
- 4. W杯応援に「特別休暇」相次ぐ
- 5. 深刻化する「老々介護」問題
- 6. ドトールコーヒーが値上げへ
- 7. 問屋が古着店に 1着105円や200円
- 8. 航空会社が「暴挙」乗客笑わせに
- 9. 日産とルノー 7日の発表見送り?
- 10. タワマン 金利上昇で返済額増か
- 1. FaceTime使用で無料通話可能に?
- 2. 楽天スーパーSALEでiPhoneがお得
- 3. ヨドバシ「福袋」最高倍率961倍
- 4. シャーペン芯に穴…スゴ技に驚き
- 5. ドコモ「LIBMO」の取扱い開始へ
- 6. ふるさと納税 返礼品に戦闘飯盒
- 7. 週間4Kチューナー搭載TV実売 1位
- 8. メルカリ社員も使うフリマアプリ
- 9. 中学生 学習用タブレットで盗撮
- 10. スマホの故障 最も多い苦情分析
- 1. オランダ首相の謝罪に世界爆笑
- 2. 本田が一喝「ピーピーわめくな」
- 3. Cロナと韓国選手 両者SNS大荒れ
- 4. 日韓W杯の誤審持ち出し不満露わ
- 5. ABEMA クロアチア戦は入場制限か
- 6. 岡田氏 大越アナの質問にお説教
- 7. VAR擁護から一転 道徳的に間違い
- 8. 独で敗退ショック ユニ価格暴落
- 9. W杯公式球に喜ぶも お持ち帰りNG
- 10. 日本代表シェフにファン貰い泣き
- 1. 再結成でハプニング「悔しい」
- 2. 「DEATH NOTE」監督メモが話題に
- 3. 女性サウナでの「お股警察」語る
- 4. 井上氏 スラダン声優変更を説明
- 5. ハライチ岩井 1番嫌いな局告白
- 6. 玄関でパンイチ みちょぱの奇行
- 7. 公園廃止 住民側に共感する声も
- 8. 中山秀征 コンビ解散の真相告白
- 9. 堀江氏 森保監督への反響に疑問
- 10. ブラックビスケッツ20年ぶり復活
- 1. マックポテト 容器を閉じるワザ
- 2. 5歳の子ども間での性被害…反響
- 3. 場が凍り付いた娘の恐ろしい一言
- 4. おでんの具といえば? 心理テスト
- 5. 買わなきゃ損? ダイソー歯ブラシ
- 6. グラコロ 裏技カスタムで濃厚に
- 7. 初日から爆売れ スタバの新作
- 8. 旅行で友達が暴露…最悪の思い出
- 9. 女性が知らない流行語大賞1位は
- 10. 「神おっぱい」へ ブラの着け方