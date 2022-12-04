ＦＩＦＡワールド杯の公式日本語アカウントが４日、ツイッターに投稿。決勝トーナメントが始まった中、「今年の＃ＦＩＦＡワールドカップを漢字一文字で表すなら？」という質問にファンから多数の回答が集まった。多かったのは「驚」。日本がドイツ、スペインを破っただけでなく「ジャイアントキリングが多い大会」「予想外の結果が多くて驚き」などのツイートがあった。さらに「乱」や「狂」など番狂わせを連想させる一文字も