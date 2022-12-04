俳優の木村拓哉（50）が4日、パーソナリティを務めるTOKYOFM「木村拓哉FlowsupportedbyGYAO！」（日曜前11・30）に出演。来年1月27日公開の映画「レジェンド＆バタフライ」で共演した俳優の伊藤英明（47）をゲストに迎え、11月に46万人を動員して大きな話題となった「ぎふ信長まつり」について語った。「ぎふ信長まつり」では映画で演じた役と同じく、木村は織田信長、伊藤が福富平太郎貞家にそれぞれ扮し、馬にまた