【AFP＝時事】ウクライナの首都キーウ近郊ホストーメリ（Gostomel）で2日、英国の覆面ストリートアーティスト、バンクシー（Banksy）が壁に描いた絵が剥ぎ取られる事件があり、窃盗の現行犯で8人が逮捕された。現地当局が発表した。被害に遭ったのは、焼け焦げた窓のそばに描かれた、ガスマスクを着けて消火器を手にした寝間着姿の人物のグラフィティ。キーウ州のオレクシー・クレバ（Oleksiy Kuleba）知事はメッセージアプリ