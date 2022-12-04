保育士1人で、1歳児なら6人、4歳児なら30人――。保育士1人あたりみてよい子どもの数は、国の「配置基準」で定められている。現場は、この基準では子どもの安全を守れないと指摘。約10年前に政府は見直しを約束したが、いまだに実行されていない。（田渕紫織）現場では、保育士たちがギリギリの状態で保育を続けている。茨城県の認可保育園に勤める女性保育士（29）は、コロナ禍で3歳児クラスを担当した際、20人の子を1人で