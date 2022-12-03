【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#124Ｍ-1ファイナリスト9組中5組が初進出 “ネオ・シュール系漫才”大躍進で風雲急！COWCOWの巻（下）◇◇◇漫才はもちろん、コントもトークもできて、ピン芸人日本一を競う「R-1ぐらんぷり」でもボケの“ミスター伊勢丹”の多田君が2012年に優勝。ツッコミの善し君も決勝に4度も進出し、まさにオールラウンドプレーヤーのCOWCOW。そんな2人が人気を博したのが11年の「あたりま
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