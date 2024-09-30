私たちの生活にとって欠かせない睡眠。では、どうして睡眠が必要なのでしょうか？その理由は、主に脳や体の疲れをとるためと言われています。【関連記事】「こむら返り」は体からの危険信号睡眠の必要量には個人差があり、年齢や体質などによって大きく異なります。そのため、個人に合わせた適切な睡眠時間を確保することが重要です。日中に眠気がなく、活動に問題がなければ十分な睡眠がとれていると考えられています。睡眠不足