英国メディア「football.london」で「ソーシャルメディア・エディター」の肩書を持つ編集者のアンディ・ハー氏がツイッターに投稿した動画が物議を醸している。スタジアムのゴミ拾いをする日本代表サポーターの動画を逆再生し、ゴミを散らかしているかのように見せかけていた。「日本人を貶める為に恣意的に作られた映像」ハー氏は27日、自身のツイッターに「Footage of Japan fans taking litter out of a bag and leaving it all