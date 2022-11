谷原章介が、29日放送の『めざまし8』(フジテレビ系)で、性別に関する気になる発言をして話題となっている。この日は、現在開催中のカタールW杯にまつわる感動秘話が紹介された。そのうちの1つが、対ドイツ戦を観戦していた日本人男性サポーターと、その上司のエピソード。男性はW杯のために会社から2週間の休暇許可をもらったとのことで、「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEEK OFF!(親愛なる上司へ 2週間の休暇をありがとう