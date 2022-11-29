古代ローマの政治家カエサルの肖像画Rubens, Peter Paul: Cäsar, 1619, GK I 972.©Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg / Photographer Roland Handrick 「髪は長ーい友達」一定の年齢以上の人なら覚えているだろう。1970年代、第一製薬（現・第一三共ヘルスケア）が発毛促進剤「カロヤン」を宣伝するために流したテレビコマーシャルだ。「髪」の字の右上のチョンチョンが抜けて