古代ローマの政治家カエサルの肖像画Rubens, Peter Paul: Cäsar, 1619, GK I 972.©Prussian Palaces and Gardens Foundation Berlin-Brandenburg / Photographer Roland Handrick 「髪は長ーい友達」一定の年齢以上の人なら覚えているだろう。1970年代、第一製薬（現・第一三共ヘルスケア）が発毛促進剤「カロヤン」を宣伝するために流したテレビコマーシャルだ。「髪」の字の右上のチョンチョンが抜けて
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 妻殺害容疑で自民県議逮捕 長野
- 2. 韓国サッカー協会がFIFAへ抗議
- 3. 吉田のミスに記者が驚かないワケ
- 4. 三越でマスク強要? 動画が大炎上
- 5. 飼い熊に襲われ死亡 20年飼育か
- 6. 国交省の投稿「あざとい」と話題
- 7. 河野氏らが質問を「ブロック」
- 8. 金銭感覚を狂わせる「貧乏習慣」
- 9. 美貌が話題 韓大統領夫人の正体
- 10. ドレッシング回収 経緯が話題
- 1. 妻殺害容疑で自民県議逮捕 長野
- 2. 三越でマスク強要? 動画が大炎上
- 3. 飼い熊に襲われ死亡 20年飼育か
- 4. 河野氏らが質問を「ブロック」
- 5. ドレッシング回収 経緯が話題
- 6. コロナ禍で「ドライマウス」増加
- 7. 東大卒と結婚も闇落ち 女性後悔
- 8. 「人間はいずれ死ぬ運命」 プーチン氏…
- 9. 今年の出生数「危機的状況」
- 10. 走行中のベンツに「鉄板」直撃
- 1. 妻不倫 我が子のDNA鑑定に衝撃
- 2. 「綾鷹カフェ」にホット仲間入り
- 3. 日当50万? ワクチンバイトの実態
- 4. Uber注文 見本写真との差に困惑
- 5. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
- 6. 「４点セット」秋葉氏に集中砲火、進退…
- 7. 子供を助けないソ連以下の対応
- 8. 自分の可能性 たった2分で診断
- 9. 憲法改正を諦めない!? 安倍晋三前首相…
- 10. 旧統一教会被害者との面会、首相「凄惨…
- 1. 美貌が話題 韓大統領夫人の正体
- 2. サル痘を「エム痘」に名称変更へ
- 3. 韓国施設に「竹島」偽りの歴史か
- 4. ミランダ・カー4人目せがまれる
- 5. 47歳チェ･ジウの「美貌」が話題
- 6. 中国だけ「デフレ地獄」進行中か
- 7. 三菱マテリアル「謝罪金」支払い
- 8. 性暴行の時効廃止 怯える人も?米
- 9. マドンナ投稿 幸せそうに見えぬ?
- 10. 露兵の母たち 撤退求め署名運動
- 1. 眠気を「殺す」缶コーヒー誕生
- 2. 年収450万円 将来もらえる年金額
- 3. 2000万円貯蓄 節約マインド反響
- 4. 相続登記を50年放置…衝撃の末路
- 5. ザ・ノース・フェイスがお買い得
- 6. Amazon よく買われている商品は?
- 7. 「奨学金」今どきの制度を解説
- 8. 野村証券 来年3月で店舗ATM全廃
- 9. 手取り19万 三児の父が胸中吐露
- 10. 「プリンドーナツ」12月発売
- 1. TAMA-KYU、ポーカーチップをモチーフに…
- 2. ヴィデンダムプロダクションソリューシ…
- 3. ヴィデンダムメディアソリューションズ…
- 4. 年末商戦の詐欺回避 10のヒント
- 5. ヤマソロ、座り心地にこだわった昇降・…
- 6. 文字を重ねて奥行き感を出したロゴ
- 7. 俺は本気で堕落する。動画を無気力で楽…
- 8. 女性が「好意のある男性」だけにしてい…
- 9. Galaxy S23用Snapdragon 8 Gen 2のみTS…
- 10. Apple 詐欺の注意喚起動画を公開
- 1. 韓国サッカー協会がFIFAへ抗議
- 2. 吉田のミスに記者が驚かないワケ
- 3. 走らない35歳メッシ、W杯開幕節で「最…
- 4. 日本代表がSNSで総袋叩き状態に
- 5. 鎌田大地が山根視来に声荒げる
- 6. 山根が明かした試合後のロッカー
- 7. カメルーン代表GK 監督と衝突か
- 8. イエローの珍事に「自由すぎw」
- 9. 松井大輔 コスタリカ戦に苛立ち
- 10. 長友 一番批判受けるべきは自分
- 1. 重い? キンプリ岸の発言が話題
- 2. せいじがあわや大事故 写真投稿
- 3. 「M-1」ワイルドカード枠が発表
- 4. 欲任せ? 峯岸が「不倫話」で持論
- 5. 檜山沙耶「豪快シュート」に反響
- 6. 上沼 感じ悪かったゲスト明かす
- 7. 「嫉妬心」抱いて…不仲から和解
- 8. ポケモン公式ツイッター、藤田ニコルの…
- 9. 永野 所属事務所に不満爆発?
- 10. 石橋「狙ってた」結婚にショック
- 1. 「夫婦円満の秘訣」301人が回答
- 2. 子どもに残酷 親の罪深いセリフ
- 3. 自然と6kg減? ダイエット習慣
- 4. 夫と新婦が不倫 結婚式場で遭遇
- 5. イケメンでマザコン 残念な男性
- 6. 年の差婚 うまくいく夫婦の特徴
- 7. 上司にLINE誤送信 まさかの返信
- 8. 「姉と不倫した上司」に妹が復讐
- 9. 「ジェラピケ」当時抱いたひがみ
- 10. 無印入浴液「肌の柔らかさ」驚き