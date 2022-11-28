中国・上海で26日夜、整列した警察に向かって、習近平国家主席の退陣を要求する異例のデモが発生しました。きっかけは24日、新疆ウイグル自治区のウルムチで、10人が死亡したマンション火災。SNS上で、過度なコロナ政策によりマンションが封鎖されていたため、住民が逃げ遅れたという噂が広がったのです。上海にある「ウルムチ通り」では、追悼集会が開かれ、そこからゼロコロナ政策への不満や習主席を直接批判する異例のデ