◇大相撲九州場所千秋楽（2022年11月27日福岡国際センター）大相撲九州場所は27日、福岡国際センターで千秋楽の取組が行われ、西前頭9枚目・阿炎（28＝錣山部屋）が、大関・貴景勝（26＝常盤山部屋）、前頭筆頭・高安（32＝田子ノ浦部屋）との巴戦による優勝決定戦を制して初優勝を果たした。3人による優勝決定巴戦は、曙と貴ノ浪と貴闘力で争った94年春場所以来28年ぶりとなった。単独トップの高安と1差の11勝3敗で千秋楽