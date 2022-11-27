【AFP＝時事】北朝鮮の国営メディアは27日、金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong un）朝鮮労働党総書記が娘を伴って、新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星17（Hwasong 17）」の発射実験を成功させた科学者らとの記念撮影を行ったと伝えた。金総書記は「世界最強」の核戦力を目指すと述べたという。朝鮮中央通信（KCNA）によると、金総書記は火星17を「世界最強の戦略兵器」と称賛。北朝鮮の科学者が「弾道ミサイルへの核弾頭搭