岸田総理は、衆議院・予算委員会で、政治資金問題の疑いが次々と出てくる秋葉復興大臣を更迭させる考えがないか野党側に問われ、「説明内容に疑念が残るということであるならば、引き続き誠意を持って丁寧に説明を行い、説明責任を果たしていくことが重要である」と更迭の考えはないと強調しました。秋葉賢也復興大臣「事実誤認に基づく報道だったと認識しています。法令で認められた報酬を支払ったもので、法令に定める範囲内で活