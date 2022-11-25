モデルのゆうちゃみ、福山絢水、古田愛理が25日、都内で行われた唐津市「令和4年度首都圏プロモーション『カラフルカラツ』PRイベント」に出席した。左から古田愛理、ゆうちゃみ、福山絢水佐賀県唐津市は、“ココロ、うごく、イロイロ”な唐津の自然の魅力を伝えるべくプロモーション「カラフルカラツ」を10月24日より実施。発表会では、新たに制作したプロモーション動画「KARATSUBAR」を上映し、唐津市長の峰達郎氏が魅力をアピ