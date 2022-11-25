バンダイナムコエンターテインメントは11月25日（金）、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の楽曲を各サブスクリプション型音楽ストリーミングサービスで11月30日（水）より順次配信すると発表した。対象サービスとしては、記事執筆時点でApple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Musicなどが挙げられている。&#127926;──────────┐シャニマス楽曲ついにサブスク解禁！└───────