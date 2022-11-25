バンダイナムコエンターテインメントは11月25日（金）、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の楽曲を各サブスクリプション型音楽ストリーミングサービスで11月30日（水）より順次配信すると発表した。対象サービスとしては、記事執筆時点でApple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music、YouTube Musicなどが挙げられている。🎶──────────┐シャニマス楽曲ついにサブスク解禁！└───────
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本に「悔し泣き」する中国人
- 2. 日本勝利に「残念」区議が謝罪
- 3. 認知症になった名医の悲惨な末路
- 4. 「奴隷根性」ゴミ拾いに怒り爆発
- 5. 日本を他国記者が応援した理由
- 6. Amazonブラックフライデーの目玉
- 7. 自民議員が溺れる中国女性の正体
- 8. Amazonブラックフライデーの目玉
- 9. 「残念な観光地」量産される事情
- 10. 「煽り走り」に元韓国代表も指摘
- 1. 日本勝利に「残念」区議が謝罪
- 2. 認知症になった名医の悲惨な末路
- 3. 自民議員が溺れる中国女性の正体
- 4. ゴミ片付けに「ただの自己満足」
- 5. 舛添氏「一面的」ゴミ拾い報道に
- 6. 悠仁さま 進学校授業に戸惑いか
- 7. 妻を殺害か 体に100カ所以上の傷
- 8. 悠仁さま 東大受験プラン変更か
- 9. 夜の寺でわいせつか…自衛官逮捕
- 10. 妻を投げ倒し殴る 鳥取市議逮捕
- 1. 居眠り疑惑 釈明から一転し陳謝
- 2. 瞬間最高視聴率は終了時 40.6%
- 3. 避難民の少女が感じた文化の違い
- 4. 2022年 Z世代トレンドランキング
- 5. 「白湯」発売 想定上回る出荷数
- 6. 安保３文書でハラスメント対策記載へ …
- 7. 秋葉復興相、買収疑惑を否定 「法で認…
- 8. 岸田首相、法整備で「被害を幅広く救済…
- 9. サッカー日本代表勝利 政府や与党幹部…
- 10. 【解説】首相「内閣改造」など否定…“…
- 1. スペイン紙 日本勝利に「惨事」
- 2. 「打ち上がった謎の生物」英話題
- 3. 30年前の凍結受精卵から双子誕生
- 4. 独ファン怒りテレビを破壊 反響
- 5. 露大統領 求心力低下浮き彫りに
- 6. 地球の「もう1つの大量絶滅」米
- 7. Twitter凍結アカに大規模恩赦へ
- 8. 北軍人が溺れた「禁断」の楽しみ
- 9. 荷物に猫閉じ込め 空港職員発見
- 10. 米俳優 接種拒否で12億円失う
- 1. Amazonブラックフライデーの目玉
- 2. 「残念な観光地」量産される事情
- 3. 全国旅行支援 年明け以降も継続
- 4. 歯科医院に女性スタッフが多い訳
- 5. Amazon「iPad」がセール対象に
- 6. 人気タピオカ店をFC展開 破産
- 7. 文章力ゼロでも書ける「型」
- 8. Twitter改革 日本人動揺の要因
- 9. メルカリ 選んだ働き方には責任
- 10. 勤務月4日だけも ANA社員が回想
- 1. Twitterに残った50人を突然解雇?
- 2. ヨドバシ BLACK FRIDAYでお得に
- 3. Apple Watch SE 1万円超お得に
- 4. 今年もネットを賑わせた100単語がノミ…
- 5. 大人1人のランチ代 妥当な金額は
- 6. 増え続ける空き家 所有率は1割超
- 7. Androidの偽VPNアプリに要注意
- 8. いろはすまとめ買い Amazonお得
- 9. 駅がカニ推し?「異様」と話題に
- 10. 悪質アカも復活か Twitterに危惧
- 1. 日本に「悔し泣き」する中国人
- 2. 日本を他国記者が応援した理由
- 3. 「煽り走り」に元韓国代表も指摘
- 4. ドイツのパフォ アザールが批判
- 5. 長友「冷静に見ると怖くなった」
- 6. 日本代表を「嘲弄」の独DFに物議
- 7. 日本の失点場面で「太極旗」波紋
- 8. 「にわかファン」選手側の本音は
- 9. 日本中欺いていた…神采配に驚き
- 10. 城氏が「森保監督に謝れ」に反応
- 1. 「奴隷根性」ゴミ拾いに怒り爆発
- 2. 「次は谷原か」失言が命取りに?
- 3. 80代がなりたい顔1位 出演者感動
- 4. ゆたぼんの新たな挑戦に疑問視
- 5. 権田修一の妻 顔出しで勝利喜ぶ
- 6. 女子アナ失敗談にツッコミ続々
- 7. 池崎の同棲報道をめぐり疑問続出
- 8. ぼる塾あんり 恋人にしたい芸人
- 9. 「圧がすごい」言葉を生んだ芸人
- 10. ちむどん「厳しい意見」が41.7%
- 1. ノースフェイスダウンが20%オフ
- 2. 彼女との「お泊り」が迷惑な理由
- 3. 1カ月で7kg減量 代謝UPの効果も
- 4. 電話で「ババア」客にイラッ
- 5. 完全に「浮気中」な男性のサイン
- 6. 「沼らせ上手」な女性の特徴1位
- 7. 彼の気持ちが冷めるひとこと3選
- 8. 女友達との友情が終焉迎えた理由
- 9. 食事デートで男性が引いた瞬間
- 10. 「復帰してほしい芸能人」1位は