「外国人観光客の消費5兆円」など総合経済対策を閣議決定した岸田首相（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]インバウンド復活も、実態はコロナ前の8割減10月に水際制限が事実上撤廃されて以降、外国人の訪日旅行（インバウンド）が急激に戻り始めている。11月16日に日本政府観光局（JNTO）が発表した10月の訪日客は49万8600人と、前月（20万6500人）と比べて2倍以上の伸びとなった。上位
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