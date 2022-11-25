9月30日に本編最終回（第125話）を迎えたNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に対する視聴者の意見や要望が25日までに、同局のリポート「月刊みなさまの声」10月号で報告された。「東京編」（第6週、第26〜30話、5月16〜20日）に入ったあたりから、ハッシュタグ「#ちむどんどん反省会」とともに作品への疑問などの声がSNS上に噴出。「#ちむどんどん反省会」が「2022ユーキャン新語・流