「次期型ロードスター」？「次期型RX-7」？憶測飛び交う新「ビジョンスタディモデル」マツダは、2022年11月22日に「カーボンニュートラルに向けた取り組み」「電動化戦略」など4項目から構成される「中期経営計画のアップデートと2030年に向けた経営の基本方針」を発表しました。これにあわせて、2ドアクーペのコンセプトモデル「ビジョンスタディモデル」の画像および動画を初公開しましたが、このクルマについてSNSなどでさ