21日、政治とカネの問題で辞任した寺田稔氏に代わり就任した、松本剛明総務大臣。就任翌日22日に行われた参議院本会議では、目をつむり、頭をコックリ。“居眠り疑惑”が持ち上がっていました。野党側は24日の国会で、この疑惑について追及しました。立憲民主党・野田国義参院議員：「居眠りと申しますか、そういう画面がですね、私に飛び込んできたところでございますけれども」松本大臣：「ずっと、質疑を拝聴させて頂