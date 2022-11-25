テスラ創業者で、ツイッター買収が注目を集めるイーロン・マスク氏。その改革が、日本のネット上でもここまで注目を集める、納得の要因とは？（写真は2017年、Carla Gottgens／Bloomberg）このところ、日本は「マスク」に一喜一憂している。マスクと言っても、感染予防ではない。アメリカの著名実業家、イーロン・マスク氏のことだ。電気自動車メーカー「テスラ」のCEO（最高経営責任者）として知られるが、今年（2022年）に入って