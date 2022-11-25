【ＦＩＦＡワールドカップ】カタールＷ杯（２４日）、１次リーグ初戦Ｈ組に臨んだ韓国イレブンに対し、同国メディアが太鼓判を押している。南米の強豪・ウルグアイとの一戦は、プレミアリーグでアジア人初の得点王に輝いたＦＷ孫興民（３０）がフェースガードを装着して先発出場。試合中にタックルを受けて靴下が破れる場面もあったが、Ｗ杯で過去２度敗れている難敵を相手に攻守で躍動した。試合は０―０の引き分けに終わったも