2023年3月期に黒字決算を見込むANAHD。2020年1月に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックで航空機需要が蒸発した後、ANAはこの危機をどう乗り越えたのか。日経ビジネスの高尾泰朗記者の著書『ANA苦闘の1000日』（日経BP）から、一部を紹介しよう――（第1回）。写真＝iStock.com／Herve Amami※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Herve Amami■ANA社員を襲った「仕事がなくなる不安」2020年4月に入り、ANA
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