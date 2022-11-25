20年前、時代を先取る存在だった10月3日、CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）と三井住友フィナンシャルグループは、TポイントとVポイントが2024年をめどに統合すると発表した。Vポイントは三井住友カードを利用すると貯まるポイントだが、このニュースが新聞・TVやネットで報じられた際、多くの消費者の反応は「Vポイントって何？」だったのではないか。画像：プレスリリースより引用一方、Tポイントはいわゆる共通ポイン