あなたはなぜ警察官になったのですか？「こんばんは」話しかけたら…指名手配犯を見抜いた職質よく聞かれるこんな質問に、胸がドキッとする若手警察官がいる。「犯罪被害者や遺族を一人でも減らしたい」。強い気持ちとは裏腹に、口ごもってしまうのには理由がある。志した一番のきっかけが、警察官だった父を殺されたことだからです――。人生が180度、強制的に変わった大阪府警摂津署地域課の新町拓欣（ひろき）巡査長（2