プロ野球オーナー会議が２４日、開かれ、２０２４年シーズンから新たに２球団を加えイースタン、ウエスタン計１４球団で二軍公式戦を行う方針を固めた。議長の山口寿一オーナー（巨人）は「ＮＰＢに加盟ではなく二軍のリーグ、イースタン、ウエスタンに参加。公募という形で手を挙げてくれたところを審査し、できましたら２４年の二軍のリーグ開幕戦までに実現を図っていきたい」と具体的な日程を明らかにした。新球団は、現
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