今年最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」が11月25日（金）0：00〜12月1日（木）23：59まで開催されます。今回はセール開始に先駆け、事前に発表されている中からApple「iPad」をご紹介。気になっていた人は事前にチェックしてみては？ 2021年発売のiPad（第9世代）がセール対象に！ 2021 Apple 10.2インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー（11月24日現在）Amazonで見る今回ご紹介するのは、2021年9月に発売されたiPad（