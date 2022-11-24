国の観光振興事業「全国旅行支援」が10月11日にスタートして、はや1か月。「第8波到来の前に」という駆け込み需要も伴い、各地の観光地は昨年同時期に比べるとにぎわいを取り戻しつつある。【写真】飲み会・ドライブの“ワリカン”に関するアンケート結果はコチラ飲み会やドライブのワリカン負けに嘆く人々斉藤鉄夫国土交通相は11月11日の閣議後記者会見で、「販売予約実績がコロナ禍前の同時期を超えた旅行会社もある」として