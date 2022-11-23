¡þWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ1¼¡¥ê¡¼¥°EÁÈÆüËÜ2¡½1¥É¥¤¥Ä¡Ê2022Ç¯11·î23Æü¥Ï¥ê¥Õ¥¡¹ñºÝ¶¥µ»¾ì¡Ë»Ë¾å½é¤Î8¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤¬¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£7Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ½Ð¾ì¤ÇFIFA¥é¥ó¥¯24°Ì¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°EÁÈ½éÀï¤ÇÆ±11°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Í¥¾¡4²ó¤Î¶¯¹ë¤ËÁ°È¾33Ê¬¡¢PK¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÆ²°ÂÎ§¡Ê24¡á¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¡£Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏFWÀõÌîÂóËá¡Ê28¡á¥Ü¡¼¥Õ¥à¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á