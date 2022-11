Microsoftは11月18日(米国時間)、「Windows 11, version 22H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、Windows 11において発生していたプリンタに関する問題を解決するとともに、これに関連して一時的に停止していたWindows 11 2022 Updateへのアップグレードを再開したと伝えた。Windows 11, version 22H2 known issues and notifications|Microsoft LearnMicrosoftはWindows 11において一部のプリンタがカ