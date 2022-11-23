米連邦最高裁の建物/Elizabeth Frantz/Reuters（ＣＮＮ）米下院歳入委員会が内国歳入庁（ＩＲＳ）にトランプ前大統領の過去の納税記録を提出するよう求め、トランプ氏がこれを阻止しようと訴えていた裁判で、連邦最高裁は２２日、トランプ氏側の主張を退けて記録開示を支持する判断を下した。最高裁の判断に反対意見は付記されなかった。歳入委員会のニール委員長はこれを受けて、議会による行政監視機能は英マグナカルタ（大憲章