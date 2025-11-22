気になる男性とお近づきになれる手っ取り早い方法といえば相談。なかでも男性が好きな分野のお買い物相談を持ちかけると喜んで引き受けてくれるでしょう。そこで今回は10代から30代の独身男性161名に行ったアンケートを参考に「男性が『よーし、頑張っちゃうぞー』と喜んで協力してくれる買い物相談９パターン」をご紹介します。【１】「部屋のソファを買いたいんだけど」大型家具の購入相談「最終的に部屋の大きさと女性のセンス