¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢11Æü¤Î¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ18²¯8421Ëü5620±ß¡¢Æ°°÷133Ëü1081¿Í¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤ò14Æü¡¢ÇÛµë¸µ¤ÎÅìÊõ¤¬È¯É½¤·¤¿¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡¢¶å½£¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄ®¤ÇÊë¤é¤¹17ºÐ¤Î´ä¸ÍÎë²ê¤¬¡¢SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡ÖºÒ¤¤¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Èâ¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë¡ÖÊÄ¤¸»Õ¡×½¡ÁüÁðÂÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÇÑµõ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÒ¤¤¤Î¸µ¤È¤Ê