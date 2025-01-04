食事のトッピングや、ドレッシング。食用油にも使用される「ごま」。ごまは、昔「食べる丸薬」と呼ばれたこともあるほど、有効成分が多く含まれていると言われています。一体、どのような効果があるのでしょうか？【関連記事】100歳超えのご長寿さんが食べているものは？健康で長生きするためのオススメ食事法ごまに含まれる健康効果・がん予防・血栓予防・動脈硬化予防・若さを保つ（老化防止）・便秘予防これ以外にも、沢山の