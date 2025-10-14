「大阪城公園」はこんなところ！ 梅と桜の名所としても人気空撮：尾関弘次（エアロ工房）「大阪城公園」は、大都会・大阪の中心に位置する都市公園。「大阪城天守閣」を中心に、内掘や外堀をそのままに、なんと東京ドーム約23個分、約105haもの広さを誇る公園として整備されています。敷地のほぼ中央に「大阪城天守閣」がそびえ、北東エリアには、有名アーティストなどのコンサートが開催される「大阪城ホール」と、フードフェスな