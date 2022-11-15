¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¥Ø¥ë¥½¥ó¡ÊKherson¡Ë½£¥×¥é¥¦¥Ç¥£¥Í¡ÊPravdyne¡ËÂ¼¤Ï¡¢8¤«·î°Ê¾å¥í¥·¥¢¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¦¥£¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥Ï¥é¥¯¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¼¤¬Â¼¤ò²òÊü¤·¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢´¶·ã¤·¤Æµã¤­¤À¤·¤¿¡£½£ÅÔ¥Ø¥ë¥½¥ó»Ô¤ÎËÌÀ¾Ìó50¥­¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥×¥é¥¦¥Ç¥£¥Í¤Ï¡¢2·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»ÏÄ¾¸å¤Ë´ÙÍî¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢·³¤Ïº£·î11Æü¡¢Æ±½£¤«¤éÊ¼»Î3Ëü¿Í¤ÎÅ±Âà¤òÈ¯É½¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹