16¤«¹ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³Æ¹ñ¤Î¡È¥á¥Ã¥·¡É¤ÇÆüËÜ¤«¤éµ×ÊÝ¤¬Áª½Ð ¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤ÄÎ×¤à½é¤ÎWÇÕ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä16¤«¹ñ¤Î¡È¥á¥Ã¥·¡É¡×¤Î1¿Í¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Îµ×ÊÝ¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È·ÀÌó¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ü¸ÂÉÕ