Èà½÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ÃËÀ­¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡©¡×¤È»×¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¡ØÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ­¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÃË¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë¡ØÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿