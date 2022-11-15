Ç¯¾å¤ÎÃËÀ­¤È³°¿©¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿©»öÂå¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡½¡½¡£¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¼ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯½÷À­¤À¡£°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©»ö¤«¤éÌó1½µ´Ö¸å¡¢ÃËÀ­¤«¤é¡Ö¡ÊÅ¹¤Î²ñ·×¤¬¡Ë¤½¤³¤½¤³¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ëü±ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¡ÖLINE Pay¤È¤«¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢ÌÀ¸À¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¿©»öÂå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ÎÃËÀ­¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤ß¤é