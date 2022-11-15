º£Ç¯7·î¤«¤é9·î¤ÎGDP¡Ê¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯Î¨¤Ç1.2¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£15ÆüÄ«¤ËÆâ³ÕÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿7·î¤«¤é9·î¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¡Ö¼Â¼Á¡×¤ÇÁ°¤Î3¤«·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.3¡ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4´ü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ç¡¢Ç¯Î¨¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.2¡ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÔÆ°À©¸Â¤Î¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Æ¾ì¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î¿­¤Ó¤¬Æß²½¤·