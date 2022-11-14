ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡¢11·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢EXIT¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢EXIT¤é¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÉÝ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢EXIT¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¡¢¤¸¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµº¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎáÏÂ¤Î·Ý¿Í¤Ï¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë²¶¤¬67¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã