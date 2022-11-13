中国で毎年11月11日前後にECサイト（Alibaba）で実施中のショッピングイベント、「ダブルイレブン（Ｗ11/独身の日）」で、iPhone14 Plusの売上が大幅に伸びていると、その理由とともに中国メディアiMediaが報じました。iPhone14シリーズが1分間に約100億円販売かiMediaによれば、2日間にわたるダブルイレブン（Ｗ11/独身の日）期間において、現地時間2022年11月12日午後8時以降の最も売上が伸びる時間帯で、Apple製品が1分間