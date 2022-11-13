横浜市保土ケ谷区で、78歳の父親が50歳の息子の頭をバールで殴って殺害しようとした疑いで逮捕された。息子は搬送先の病院で死亡が確認された。【映像】阪神高速で道を塞ぎ強制停車「気をつけたほうがええんじゃないの！」保土ケ谷区川島町に住む無職の菅谷信正容疑者（78）は、きのう午後6時40分ごろ、息子の昌良さん（50）の頭をバールで殴り、妻の通報で駆け付けた警察官に殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。昌良さんは病