来年の5月22日でジャニーズ事務所の人気グループ・King & Princeからの脱退を発表したメンバーの岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太だが、平野と神宮寺はグループの脱退と同時に退所し、岸は同年秋に退所する。そのうち、岸は事務所の先輩・TOKIOの冠番組「ザ!鉄腕!DASH!!」(日本テレビ系)にたびたびゲストとして呼ばれ、嵐の相葉雅紀がメインMCのゲームバラエティー番組「VS魂 グラデーション」(フジテレビ系)でレギュラーを務
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