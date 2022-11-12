【プノンペン＝田中一世】岸田文雄首相は１２日午前（日本時間同）、カンボジアの首都プノンペンで東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）プラス３（日中韓）首脳会議に出席後、中国の李克強首相と数分間立ち話した。日中の首相が対面で対話したのは、２０１９年１２月の安倍晋三元首相と李氏の会談以来で、約３年ぶり。外務省の発表によれば、岸田首相は「建設的かつ安定的な日中関係の構築に向け、ともに努力していきたい」と述べ、李