千葉県警四街道署は１２日、同県四街道市鹿渡で行方不明になっていた市内在住の１４歳の男性が、無事発見されたと発表した。署によると、男性は１１日午後６時１０分ごろから行方が分からなくなり、同日午後７時１５分ごろに家族から通報があった。