オランダサッカー協会(KNVB)は11日、カタールW杯に臨むオランダ代表メンバー26名を発表した。2大会ぶり11回目の本大会出場を決めたオランダは、グループAに入り、21日にセネガル代表、25日にエクアドル代表、29日にカタール代表と対戦。DFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)、MFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)、FWメンフィス・デパイ(バルセロナ)らが順当に名を連ねる一方で、GKヤスパー・シレッセン(NECナイメヘン)
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